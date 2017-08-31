17 социально ориентированных НКО в Псковской области получат субсидии на реализацию проектов

09:42, 31 августа 2017, ПАИ

Состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Общий объем распределяемых средств составил 5 млн рублей из бюджета области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона

По решению конкурсной комиссии победителями признаны 17 социально ориентированных некоммерческих организаций. В их числе Псковское региональное (областное) отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с проектом «Здоровым быть стильно!», автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс», Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры», псковское региональное молодежное общественное движение «Союз студенческих отрядов», Федерация восточного боевого единоборства, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области, детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота», Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», псковская региональная спортивная общественная организация «ПРО СПОРТ», Автономная некоммерческая организация «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный Техник», Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и другие.

Всего в этом году на конкурс было подано 62 заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций, 16 из них приняли участие в конкурсе впервые.