При поддержке Агентства стратегических инициатив в Псковской области будут работать над улучшением инвестклимата и созданием детских технопарков

10:22, 31 августа 2017, ПАИ

Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой состоялась в среду, 30 августа, в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во встрече также приняли участие директор направления «Развитие регионов» АСИ Игорь Кустарин, директор по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Игорь Карачин, а от Псковской области — вице-губернатор Сергей Перников и председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

В рамках встречи состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между Псковской областью и Агентством стратегических инициатив. Одно из них будет направлено на улучшение инвестиционного климата, развитие социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере.

Второе соглашение касается внедрения на территории региона успешных российских практик в социальной сфере и сфере ЖКХ, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

Также в ходе встречи речь шла о совместной реализации проекта по развитию в регионе дополнительной образовательной среды. АСИ поддержало заявку Псковской области на создание детского технопарка «Кванториум» на базе Центра науки и спорта «Без предела».

В продолжение встречи Андрей Турчак поблагодарил руководителя АСИ Светлану Чупшеву за продвижение проекта «Молодые профессионалы». Глава региона подчеркнул, что Псковская область намерена продолжить активное участие в этом важном для региона движении, которое помогает решать вопросы кадрового обеспечения.