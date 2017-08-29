0
11:10
Мобильная эволюция
17:20
Империя
20:16
Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров
11:11
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова
10:15
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
10:11
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
13:19
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
Еще новости
Экономика

При поддержке Агентства стратегических инициатив в Псковской области будут работать над улучшением инвестклимата и созданием детских технопарков

Рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой состоялась в среду, 30 августа, в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во встрече также приняли участие директор направления «Развитие регионов» АСИ Игорь Кустарин, директор по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Игорь Карачин, а от Псковской области — вице-губернатор Сергей Перников и председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

В рамках встречи состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между Псковской областью и Агентством стратегических инициатив. Одно из них будет направлено на улучшение инвестиционного климата, развитие социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере.

Второе соглашение касается внедрения на территории региона успешных российских практик в социальной сфере и сфере ЖКХ, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

Также в ходе встречи речь шла о совместной реализации проекта по развитию в регионе дополнительной образовательной среды. АСИ поддержало заявку Псковской области на создание детского технопарка «Кванториум» на базе Центра науки и спорта «Без предела».

В продолжение встречи Андрей Турчак поблагодарил руководителя АСИ Светлану Чупшеву за продвижение проекта «Молодые профессионалы». Глава региона подчеркнул, что Псковская область намерена продолжить активное участие в этом важном для региона движении, которое помогает решать вопросы кадрового обеспечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров
29 августа 2017
Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова
29 августа 2017
Глава регионального МЧС пообещал прекратить работу частников, незаконно перевозящих паломников на Талабские острова 3
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области
29 августа 2017
В 300 миллионов оценивается ущерб от ливня, нанесенный аграриям Псковской области 1
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
29 августа 2017
Губернатор рассказал о мерах поддержки пострадавшим от стихии муниципалитетам Псковской области
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
28 августа 2017
В Дедовичском районе собирают подписи за сохранение ГРЭС
Администрация Псковской области подписала с компанией «Россети» соглашение о долгосрочном сотрудничестве
28 августа 2017
Администрация Псковской области подписала с компанией «Россети» соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
24 августа 2017
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка» 10
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис
23 августа 2017
Как сэкономить на аренде офиса или торговой точки в кризис

Идет загрузка...