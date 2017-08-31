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Общество

Завершён ремонт в шести псковских дворах

В шести дворовых территориях и междворовых проездах в Пскове завершен ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Сейчас благоустройство ведется по 21 адресу.

Рабочие завершили укладку верхнего слоя асфальтового покрытия во дворе на улице 1-й Поселочной, 12. Как отметили местные жители, оформлять документы на ремонт территории начали в прошлом году, переняв положительный опыт у соседей из дома №14, где благоустройство выполнено в 2016 году. Замечания и предложения как псковичей, так и специалистов Управления городского хозяйства в ходе ремонта были учтены подрядчиком.

Отметим, сегодня также будет завершена укладка асфальта во дворе домов №№ 13 и 15 по улице 1-й Песочной.

В активную фазу вошел комплексный ремонт большой дворовой территории домов №№ 39-43 по Рижскому проспекту. Кроме этого, в рамках благоустройства будет отремонтирована дорога, ведущая к лицею №4. Согласно проекту, выполнена перепланировка территории, по согласованию жителей количество парковочных мест увеличено на 20, ведется установка бордюрного камня, предстоит отремонтировать люки и разрушенные плиты ливневых коллекторов.

Контроль работ в ежедневном режиме осуществляют депутат Псковской городской Думы Елена Полонская и заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов и жители домов.

Отметим, на сегодняшний день ремонт территорий завершен также в ДОСах №98 и 102, выполнено асфальтирование двух тротуаров в Крестах.

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