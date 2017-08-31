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Общество

Начал работать светофор, установленный у новой школы в Борисовичах

Начал работать светофор, установленный у новой школы в Борисовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Светофор установлен на пересечении улиц Коммунальной и Балтийской и снабжен кнопкой для пешеходов.

Со стороны дороги на деревню Родина также установлен светофор для пешеходов, снабженный кнопкой. Запуск запланирован на 31 августа. Завершается также установка дорожных знаков на территории стоянки у школы. Заканчивается благоустройство пешеходных дорожек со стороны улицы Балтийской и от жилого комплекса «Европа».

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