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Спорт

Реконструкцию псковского стадиона обсудили в Минспорте

30 августа заместитель губернатора области Александр Кузнецов и председатель Государственного комитета Псковской области по физкультуре и спорту Иван Штылин провели рабочую встречу с директором Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта РФ Александром Росляковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на встрече обсуждалась реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

На сегодняшний день областью разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза, также в проекте областного бюджета на следующий год запланировано софинансирование работ по строительству стадиона.

Директор Департамента сообщил, что все необходимые документы по финансированию строительства стадиона переданы в Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития РФ. В ближайшее время правительственная комиссия должна определить объем средств федерального бюджета на следующий год и утвердить перечень мероприятий, которые туда войдут.

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