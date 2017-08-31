В 2018 году в Борисовичах построят детсад на 240 мест

09:56, 31 августа 2017, ПАИ

30 августа в Министерстве строительства и жилищного коммунального хозяйства Российской Федерации обсудили заявку Псковской области об участии в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла в ходе рабочих встреч вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова с заместителем Министроя Никитой Стасишиным и директором департамента финансов ведомства Юрием Гордеевым.

Заявка на участие Псковской области в ФЦП «Жилище» в министерстве принята и находится на рассмотрении. По этой заявке планируется в 2018 году строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Борисовичи.

Александр Кузнецов доложил о вводе жилья и строительстве социальных объектов в области.