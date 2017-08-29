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Средства на завершение подземного водозабора в Пскове выделят из резервного фонда правительства

Средства на финансирование завершающего этапа работ по строительству подземного водозабора в Пскове выделят из резервного фонда правительства РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, речь об этом шла в ходе рабочих встреч вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова с заместителем Министроя Никитой Стасишиным и директором департамента финансов ведомства Юрием Гордеевым, состоявшихся 30 августа в Москве.

Александр Кузнецов также встретился с заместителем генерального директора Госкорпорации «Ростех» Николаем Волобуевым и руководителями АО «Инженерный центр ЕЭС», ООО «РТ-СоцСтрой», АО «Инженерный центр ЕЭС».

Заместитель губернатора обсудил ход строительства Псковского перинатального центра, который планируется сдать этой осенью. Были рассмотрены меры, необходимые для обеспечения непрерывного ведения работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в установленный срок.

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