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Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
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Общество

Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00

Сегодня, накануне 1 сентября, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ, проректор по воспитательной и социальной работе Наталья Иванова.

ПсковГУ активно готовится к открытию новой специальности - «лечебное дело». Ожидается, что собственная «кузница» медицинских кадров поможет решить давнюю проблему регионального здравохранения — нехватку врачей. При этом в ПсковГУ уже готовят студентов по направлению «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика», работает в ВУЗе уже несколько лет. Когда из стен ПсковГУ выйдут медработники «псковского приготовления», какой конкурс ожидается на «лечебное дело», почему корифеи региональной медицины скептически оценивают профессиональные навыки выпускников медвузов — свои вопросы проректору ПсковГУ можно оставить на странице проекта.

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