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Общество

Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках

Псковичка, студентка филологического факультета ПсковГУ, чемпионка «ПАРА-Крым-2015» по пауэрлифтингу Вера Курбанова 15 сентября примет участие в финале конкурса красоты и таланта «Невская краса-2017» в Санкт-Петербурге для девушек, передвигающихся в инвалидных колясках. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципальном предприятии Пскова «Северо-Западный ЦСМ», сотрудница которого Анна Крылова будет сопровождать 25-летнюю Веру на конкурсе, псковичи могут поддержать конкурсантку, проголосовав за неё в группе конкурса в соцсети «Вконтакте». Победительница интеренет-голосования получит титул «Мисс интернет».

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