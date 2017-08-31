Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках

10:27, 31 августа 2017, ПАИ

Псковичка, студентка филологического факультета ПсковГУ, чемпионка «ПАРА-Крым-2015» по пауэрлифтингу Вера Курбанова 15 сентября примет участие в финале конкурса красоты и таланта «Невская краса-2017» в Санкт-Петербурге для девушек, передвигающихся в инвалидных колясках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в муниципальном предприятии Пскова «Северо-Западный ЦСМ», сотрудница которого Анна Крылова будет сопровождать 25-летнюю Веру на конкурсе, псковичи могут поддержать конкурсантку, проголосовав за неё в группе конкурса в соцсети «Вконтакте». Победительница интеренет-голосования получит титул «Мисс интернет».