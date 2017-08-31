Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам

10:41, 31 августа 2017, ПАИ

Заместитель председателя дагестанской диаспоры в Пскове Руслан Мурадалиев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, как в Пскове собираются отметить праздник Курабан-байрам. В этом году Курбан-байрам выпадает на 1 сентября.

Ранним утром, в 6:30, верующие соберутся на часовую молитву в молельной комнате на улице Свердлова. Затем семьи отправятся на школьные линейки. «Ведь 1-е сентября никто не отменял, это тоже очень важно», - отметил Руслан Мурадалиев. После, по традиции, планируется зарезать барашка и раздать мясо нуждающимся и малоимущим.

Также в этот день псковские мусульмане планируют приготовить множество мясных блюд и ходить друг к другу в гости.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

При праздновании Курбан-байрама мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь (хутба). Она обычно начинается с прославления Аллаха и пророка Мухаммеда, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения.