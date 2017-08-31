До дновской деревни Должицы проложат дорогу

10:48, 31 августа 2017, ПАИ

До дновской деревни Должицы проложат дорогу, также планируется откорректировать железнодорожное расписание. Такое решение озвучено на приеме граждан, который провела сегодня, 31 августа, и. п. губернатора Псковской области Вера Емельянова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Матвеева и ещё двое местных жителей обратились по вопросу строительства автомобильной дороги Любонег - Должицы на участке от железнодорожного переезда до деревни Должицы Дновского района. Жителеи деревни направляли в администрацию области несколько письменных обращений по вопросу восстановления железнодорожного и транспортного сообщения до деревни. В апреле 2014 года вопрос обсуждался на встрече губернатора области с населением деревни. Тогда было принято решение о восстановлении дорожного сообщения до Должиц.

Вера Емельянова отметила, что вопрос решается, хотя, может быть, и не так быстро, как хотелось бы. По поручению губернатора определённые шаги уже сделаны - часть работ уже выполнена. «Пришло время, когда мы стараемся эту проблему разрешить», - сказала Вера Емельянова, заметив, что долгие годы вопросу не уделялось должного внимания.

Вице-губернатор Александр Кузнецов обратил внимание, что частично вопрос транспортной доступности удалось решить благодаря восстановленному железнодорожному сообщению. «Мы смотрим кому и когда, куда нужно доезжать. Я готов отдельно на эту тему ещё раз поговорить, провести корректировки расписания», - ответил он на неудовлетворенность расписанием жителей, которую они выразили в ходе приема.

Вера Емельянова также попросила предоставить предложения по расписанию, чтобы отрегулировать его уже в сентябре.

Александр Кузнецов сообщил, что новая запроектированная дорога проходит по болотам и полям, частично по землям сельхозназначения, поэтому стоимость работ по ее строительству составляет 30 млн рублей. «Подтверждаем, что дорогу готовы построить, - сказал А. Кузнецов. - Берём на себя обязательства на 2018 год». Однако он заметил, что нужно оптимизировать расходы. «Нам кажется, что это избыточное проектировочное решение», - согласилась Вера Емельянова и отметила, что целесообразно выйти на более реальные цифры.