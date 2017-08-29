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В Куньинском районе водитель, по вине которого погиб пассажир, напился на месте ДТП

В Куньинском районе водитель, по вине которого погиб пассажир, напился на месте ДТП. Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в три часа ночи на 427-м км трассы М9 «Балтия»

33-летний водитель автомобиля превысил скорость, проигнорировал установленные знаки на месте дорожно-строительных работ, совершил наезд на светодиодный знак, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП один пассажир автомобиля погиб на месте, ещё двое - 21-летний молодой человек и мужчина доставлены в больницу. «Водитель после совершения ДТП употребил спиртные напитки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Этой же ночью в куньинской деревне Усмынь 30-летний водитель мопеда «Вираго» превысил скорость, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован.

В 7 утра в Островском районе на 347 км дороги Санкт-Петербург - Невель 32-летний водитель Honda не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. В результате ДТП водитель и пассажир получили незначительные травмы.

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