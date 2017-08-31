Активисты ОНФ провели мониторинг доступной среды в Пскове

18:17, 31 августа 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели общественный мониторинг доступности городской среды для маломобильной категории граждан в Пскове. Представители Народного фронта прошли вместе с инвалидами-колясочниками от порога их квартир до остановок общественного транспорта, торговых комплексов, аптек, рынка, спортивного комплекса – по маршрутам, которые наиболее востребованы в их повседневной жизни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В ходе мониторинга общественники зафиксировали такую проблему, как невозможность попасть инвалиду на коляске в автобус: большинство городских автобусов не приспособлены для такой категории пассажиров.

Один из маршрутов лежал от дома №7-б по ул. Ижорского батальона к торговому комплексу «Акваполис» на ул. Кузбасской дивизии, 19. В доме установлен электроподъемник, горизонтальные пути перемещения от квартиры к выходу удобные, у подъезда имеется пандус.

Не попав в автобус, инвалид-колясочник решил преодолеть расстояние по улице.

Прямой путь лежал по ул. Чудская, однако по тротуару без посторонней помощи передвигаться на коляске оказалось невозможно из-за высоких бордюров, низкого качества асфальтового покрытия и горизонтальных металлических конструкций на пешеходной части моста А.Невского.

Ко входу в торговый комплекс на инвалидной коляске пришлось передвигаться по проезжей части автопарковки, поскольку с парковки для инвалидов из-за высокого бордюра на тротуар не попасть.

Еще один маршрут пролегал от дома №81 по Рижскому проспекту до спортивного объекта «Ледовый дворец» в дер. Борисовичи, д.1 и до торгового комплекса «Балтийский» на ул. Коммунальная, д.68.

Выезд из дома оборудован пандусом, на дворовой территории в некоторых местах бордюры приспособлены для преодоления инвалидом на коляске.

В торговом комплексе также есть возможность маломобильным гражданам произвести покупки.

Вход в Ледовый дворец оборудован удобным пандусом, а входная дверь тяжелая, самостоятельно инвалиду на коляске ее не удержать. В спортивный зал на втором этаже маломобильному гражданину самостоятельно не попасть, подьемник отсутствует.

«На протяжении последних лет реализуется государственная программа «Доступная среда на 2011-2020 гг.», однако сама доступность, зачастую, остается условной. Отсутствие комфортных условий для инвалидов, несмотря на то, что элементы доступной среды хоть и присутствуют, но сделаны без учета реальных потребностей и особенностей данной группы граждан. На маршрутах передвижения маломобильных граждан непреодолимой преградой встают высокие бордюры, разбитый асфальт на тротуаре не позволяет перемещаться по нему на инвалидной коляске. Участники нынешнего рейда посетовали, что часто в выбоинах теряют передние колеса инвалидных колясок, разбиваются подшипники. Активисты Народного фронта регулярно проводят рейды по оценке ситуации с доступной средой. Адресно мы фиксируем проблемы, просим принять меры. Мы добились установки пандуса в Порховском доме культуры, наклонного подъемника на высоком крыльце псковского музея-заповедника, появился ступенькоход в БКЗ областной филармонии. В сфере создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения работы еще очень много», - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Активисты Народного фронта продолжат общественный мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры совместно с представителями маломобильной категории граждан, по итогам которого на площадке регионального отделения ОНФ будет организован круглый стол с участием чиновников, экспертов, общественников.