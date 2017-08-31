Школа из Псковской области попала в общероссийский рейтинг школьных сайтов

12:36, 31 августа 2017, ПАИ

Единственная школа из Псковской области попала в общероссийский рейтинг школьных сайтов. Составители рейтинга включили в список интернет-страницу средней общеобразовательной школы Новоскольников.

Участниками рейтинга стали 2 тысячи 753 сайта из 75 субъектов. Минимальное представительство (менее трех сайтов) в рейтинге-2017 — у 16 субъектов: Амурская, Псковская, Ивановская, Курганская, Орловская, Пензенская и Брянская области, Еврейская автономная область, республики Татарстан, Мордовия, Чечня, Адыгея, Удмуртия, Хакасия, Марий Эл, Камчатский край. Отдельной строкой идёт Республика Калмыкия — оттуда не было ни одного участника.

Критериями оценки стала наполненность разделов сайта общей информацией, данными об администрации учреждения, об учителях, условиях обучения, учащихся и выпускниках. Также оценивалось удобство сайта для пользователей.

Рейтинг школьных сайтов проводится с 2011 года. Приём заявок на участие в следующей версии рейтинга планируется открыть в марте 2018 года. Более подробную информацию можете получить на сайте rating-web.ruлибо по адресу info@rating-web.ru.