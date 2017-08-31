Псковская пенсионерка пожаловалась на грязную воду, от которой люди «как шелудивые поросята»

11:39, 31 августа 2017, ПАИ

Пенсионерка Лариса Брайнина обратилась к и. п. губернатора Псковской области Вере Емельяновой по вопросу перевода системы горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов № 3, 7, 9, 11, 13 по Сиреневому бульвару в Пскове с открытой системы на закрытую систему. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с приема граждан по личным вопросам, который Вера Емельянова проводит сегодня, 31 августа.

Заявительница рассказала, что вода, которую подают жителям домов на Сиреневом бульваре, грязная и плохо пахнет. «Люди не могут пользоваться этой водой, как чесоточные, как шелудивые поросята!» - пожаловалась она.

Руководитель регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко сказал, перевод с одной системы на другую домов №№ 3, 7 и 9 запланирован на 2019 год, в 2018 году будет подготовлена проектно-сметная документация, которую согласуют с жителями. Однако пенсионерка заверила, что проектно-сметная документация по данному вопросу в своё время уже была сделана.

Вера Емельянова и вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий сферу ЖКХ в администрации региона, обратились к Сергею Макарченко и заместителю главы администрации Пскова Светлане Исекеевой с поручением посмотреть старую документацию, которую, возможно, можно скорректировать, и попробовать ускорить процесс.

Александр Кузнецов заметил, что процесс в любом случае будет не быстрый: нужно провести детальное обследование, подготовить документацию, согласовать и дать «зелёный свет» строителям. «Мы все заинтересованы как можно быстрее ситуацию поменять», - попросила передать всем жильцам дома № 9 по Сиреневому бульвару, в котором и проживает заявительница, Вера Емельянова.