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Общество

Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове

Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам через конкретные дела, уверен председатель псковской областной общественной организации Центр чеченской культуры «БАРТ» («Единство») Саид-Хасан Дукаев. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

По его словам, люди зачастую не знают, что «помимо молитвы и жертвоприношения Курбан-байрам - праздник праздник добрых поступков, милосердия и душевной радости».

Поэтому по традиции представители землячества накрывают стол и угощают пациентов Первомайского психоневрологического интерната в деревне Лещихино Палкинского района. «Мы решили этот праздник вывести за рамки мусульманского сообщества и поделиться его содержанием с людьми, которые в этот день нуждаются во внимании и поддержке, так мы вышли на психоневрологический интернат. Они потом целый год об этом помнят и ждут следующей встречи», - рассказал Саид-Хасан Дукаев.

В этом году праздник в интернате решено провести 7 сентября, а 1 сентября в Пскове состоится его семейная часть с утренней молитвой, праздничным столом и угощениями. Также запланировано жертвоприношение. Каждая семья для себя решает, кого из животных принести в жертву. Саид-Хасан Дукаев подчеркнул, что жертвоприношение производится вдали от населенных пунктов и в отсутствии детей. Затем мясо раздают нуждающимся - вне зависимости от вероисповедания и национальности. «Это могут быть  родственники, соседи, знакомые знакомых. Раздают тем, кто в состоянии оценить этот подарок, в те семьи, где мясо лишним не будет», - отметил Саид-Хасан Дукаев.

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