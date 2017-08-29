В Новоржеве сын убил мать во время ссоры

11:51, 31 августа 2017, ПАИ

30 августа в Новоржеве к стражам порядка обратился местный житель, он сообщил об исчезновении 66-летней сестры. В доме пропавшей женщины обнаружились следы крови. На пустыре полицейские нашли прикопанное тело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подозреваемым в убийстве оказался сын погибшей - 43-летний безработный житель Новоржева. Накануне между подозреваемым и его матерью произошла ссора, которая закончилась убийством. Сын нанес женщине несколько ударов топором по голове, а затем попытался скрыть следы преступления.

Бежаницкий межрайонный следственный отдел проводит необходимые следственные действия.