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Экономика

Новоржевские предприниматели познакомились с новыми возможностями подключения к сетям «Псковэнерго»

В августе специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжили знакомство представителей предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса региона с возможностями эффективного доступа к электросетевой инфраструктуре. При поддержке районной администрации в Новоржеве прошел День предпринимателя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Начальник управления технологического присоединения и перспективного развития филиала Алексей Черкасов представил карту загрузки центров питания на юго-востоке области, подробно остановился на нормативно-правовой базе и рассказал участникам встречи о внедрении новых механизмов, упрощающих процедуру подключения к сетям.

Теперь заключение договора энергоснабжения проходит одновременно с  процедурой техприсоединения, что исключает необходимость посещения энергосбытовой компании. Также в целях повышения оперативности заявители смогут получать СМС-уведомления от сетевой организации о завершении каждого этапа техприсоединения, начиная с момента подачи заявки и заканчивая подписанием актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Еще одним новшеством до конца 2017 года станет внедрение электронно-цифровой подписи при оформлении документов.

Онлайн-сервисы для желающих подключиться к электросетям на территории ответственности «Псковэнерго» представлены на едином интернет-портале электросетевых услуг ПАО «Россети».

Информация для потребителей собрана в трех основных разделах: подключение к электросетям, потребление и учет электроэнергии и дополнительные услуги.

Зарегистрированные пользователи портала имеют возможность в режиме онлайн узнать контакты клиентских подразделений электросетевой организации, произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти ближайший к себе центр питания и оценить его загрузку,  оценить качество и доступность технологического присоединения. Функционал портала позволяет с помощью инженерного калькулятора рассчитать примерную стоимость технологического присоединения и установки прибора учета в каждом конкретном случае. В Личном кабинете заявители смогут не только подать заявку на услугу, но также контролировать ход выполнения процедуры техприсоединения.

Несмотря на то, что в регионе наиболее популярной до сих пор остается очная форма общения со специалистами «Псковэнерго» (с начала 2017 года в Центры обслуживания потребителей компании обратились 9,5 тысяч заявителей), свыше 700 обращений от клиентов поступило именно через интернет-сервисы. Вместе с тем, получить консультацию по различным вопросам электроснабжения в Псковской области  можно также по единому телефону ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52.

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