В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок

11:55, 31 августа 2017, ПАИ

Северо-Западная дирекция завершает подготовку конкурсной процедуры на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» в селе Мелетово Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, часть работ по государственному контракту будет проведена в 2017 году и завершится в 2018 году.

Конкурсы по работам в части сохранения живописи состоялись, и сегодня на объекте ведется их реставрация. Специалисты укрепляют красочный слой, многослойный неэластичный грунт, заделывают трещины в грунте живописи. Работы должны быть завершены в конце 2017 года.

Противоаварийные, а также ремонтно-реставрационные работы памятника культурного наследия - церкви Успения Пресвятой Богородицы - планируется выполнить после разработки проектно-сметной документации на объекте.

Церковь Успения Богородицы в Мелетово - это единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века.