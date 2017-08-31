0
12:16
Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове
12:05
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
11:55
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
10:41
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам
10:38
Клумбная работа
10:27
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках
10:14
Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
Еще новости
Общество

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок

Северо-Западная дирекция завершает подготовку конкурсной процедуры на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» в селе Мелетово Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, часть работ по государственному контракту будет проведена в 2017 году и завершится в 2018 году.

Конкурсы по работам в части сохранения живописи состоялись, и сегодня на объекте ведется их реставрация. Специалисты укрепляют красочный слой, многослойный неэластичный грунт, заделывают трещины в грунте живописи. Работы должны быть завершены в конце 2017 года.

Противоаварийные, а также ремонтно-реставрационные работы памятника культурного наследия - церкви Успения Пресвятой Богородицы - планируется выполнить после разработки проектно-сметной документации на объекте.

Церковь Успения Богородицы в Мелетово - это единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове
31 августа 2017
Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове 1
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
31 августа 2017
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
31 августа 2017
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам
31 августа 2017
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам 4
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках
31 августа 2017
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках 1
Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
31 августа 2017
Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
В 2018 году в Борисовичах построят детсад на 240 мест
31 августа 2017
В 2018 году в Борисовичах построят детсад на 240 мест 1
Брать или не брать?
31 августа 2017
Брать или не брать? 7

Идет загрузка...