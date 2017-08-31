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Общество

В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов

В Псковскую область поступила первая партия из 9 новых автобусов, оборудованных современными системами безопасности и навигационными системами «Глонасс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе госпредприятия «Псковпассажиравтотранс», сегодня, 31 августа, отправятся в Порховский, Печорский, Пыталовский, Опочецкий, Дновский, Бежаницкий, Дедовический, Псковский и Себежский районы Псковской области.

Они заменят школьные автобусы 2004-2007 годов выпуска и встанут на регулярные пригородные и межмуниципальные маршруты для перевозки учителей и школьников проживающих в сельской местности.

В 2017 году правительство РФ из резервного фонда выделило 3 млрд рублей для закупки 1500 школьных автобусов. В Псковскую область в общей сложности будет поставлено 56 из них.

Напомним, в соответствии с решением администрации Псковской области уже более года 782 учителя, проживающих в сельской местности пользуются бесплатным проездом на 182 маршрутах от дома до школы.

В прошлом учебном году автобусами ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» ежедневно пользовались более 5 тысяч школьников на 257 маршрутах, которые осуществляли подвоз обучающихся в 75 образовательных учреждения, в 17 районах Псковской области.

В 2016 году по федеральной программе «Школьный автобус» в Псковскую область было направлено 110 новых автобусов различных моделей. Новые школьные автобусы получили автотранспортные предприятия, колледжи, школы-интернаты и другие учебные заведения Псковской области. 

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