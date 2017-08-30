Футболисты «Луки-Энергия» проведут матч в Коломне

12:27, 31 августа 2017, ПАИ

1 сентября ФК «Луки-Энергия» проведёт свой второй выездной матч ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018 годов в группе «Запад» с командой «Коломна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Как рассказал пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев, команда «Коломна», финишировавшая в сезоне 2016/17 на 12-ом месте, крайне неудачно начала нынешний сезон. В стартовом матче 19 июля дома она потерпела поражение от смолян – 0:1. Во втором туре футболисты, отправившись в Санкт-Петербург, привезли от динамовцев пять безответных голов. Причём все эти мяч были забиты в ворота «Коломны» уже к 35-й минуте встречи. В третьем туре команда на своем поле сыграла вничью с «Долгопрудным» – 3:3. При этом хозяева забили мяч в свои ворота. В выездном поединке в Москве последовало поражение с минимальным счётом от «Локомотива-Казанки» – 0:1. В пятом туре дома «Коломна» проиграла команде «Велес» со счётом – 0:6.

«Всё это время коломенская команда пребывала на предпоследнем, 13-м месте. Поражение в Орехово-Зуеве от «Знамени Труда» – 0:1, переместило нашего соперника на дно турнирной таблицы. Накануне матча с «Луки-Энергией» соперник имеет в своём активе одно набранное очко, три забитых и 17 пропущенных мячей, да ещё и 4 удаления», - добавил Владимир Богатырев.