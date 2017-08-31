Перекресток улиц Винатовского, Торфобрикетной, Силина обустроят в Великих Луках
Объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации по обустройству пересечении улиц Винатовского, Торфобрикетной, Силина в Великих Луках. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 209 тыс. рублей, средства предусмотрены в бюджете города. На указанном перекрестке в рамках договора установят светофор, знаки, нанесут дорожную разметку. Срок подготовки проекта — 45 календарных дней с даты заключения контракта.
Кроме того, на нерегулируемых пешеходных переходах на улице Глинки, 45 и 36 в Великих Луках будут установлены перильные ограждения. Выдано соответствующее предписание ГИБДД. Начальная цена контракта — 700 тыс. рублей, срок исполнения — 30 календарных дней с момента его подписания.