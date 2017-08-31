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Общество

В двух деревнях Великолукского района планируется ремонт дорог

В двух деревнях Великолукского района планируется ремонт дорог. Соответствующие аукционы объявлены на сайте госзакупок.

В частности, в деревне Поречье будет обновлена улица Л. Чайкиной. Максимальная цена контракта — 442 тыс. 745 рублей. Аукцион назначен на 14 сентября, а днем позже предполагается определить исполнителя контракта на реонт улиц Набережной, Полевой, Солнечной в дерене Мандусово. Начальная цена — 625 тыс. 479 рублей.

Источник финансирования — бюджеты Пореченской и Шелковская волостей. Срок выполнения работ — 10 и 15 календарных дней с даты подписания договоров.

 

 

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