Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности

12:52, 31 августа 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов призвал избирательные комиссии региона активнее противодействовать незаконной деятельности отдельных кандидатов, регулярно давать информацию со стороны избиркомов о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности. Как сообщил Псковскому агентству информации сам омбудсмен, речь об этом шла в ходе его встречи с председателями территориальных избирательных комиссий районов и городов области.

Уполномоченный по правам человека попросил усилить разъяснительную работу среди кандидатов и их доверенных лиц, а также наблюдателей по их правам при возможности видео фиксации хода голосования. Он напомнил, что такое право согласно федеральному закону принадлежит только наблюдателям, поэтому во избежание ненужных конфликтов необходимо дополнительно довести эту информацию до участников избирательного процесса.

В ходе своего выступления Дмитрий Шахов обратил внимание руководителей избирательных комиссий на необходимость точного следования предписаниям закона о равенстве прав кандидатов и при организации досрочного голосования, которое стартовало в Псковской области с 30 августа.

При этом он поддержал инициативу председателя Областной избирательной комиссии Николая Цветкова и руководителей территориальных комиссий об упрощении процедуры доступа и контроля за выборами назначенных в установленном порядке наблюдателей, которые смогут контролировать проведение выборов как при досрочном, так и основном голосовании.

Особое внимание уполномоченный по правам человека просил уделить организации содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья в реализации их права на доступность помещений для голосования или голосования вне избирательных участков – на дому, а также находящихся в труднодоступных районах в связи с природными катаклизмами, обрушившимися на Псковскую область. Содействие в этих вопросах взято на особый контроль федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, проинформировал Дмитрий Шахов.