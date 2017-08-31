2
12:52
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
09:25
Брать или не брать?
17:20
Империя
15:49
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути
12:08
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова
11:06
На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму
09:23
«Достойно встретить 100-летие Великого Октября»
Еще новости
Политика

Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов призвал избирательные комиссии региона активнее противодействовать незаконной деятельности отдельных кандидатов, регулярно давать информацию со стороны избиркомов о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности. Как сообщил Псковскому агентству информации сам омбудсмен, речь об этом шла в ходе его встречи с председателями территориальных избирательных комиссий районов и городов области.

Уполномоченный по правам человека попросил усилить разъяснительную работу среди кандидатов и их доверенных лиц, а также наблюдателей по их правам при возможности видео фиксации хода голосования. Он напомнил, что такое право согласно федеральному закону принадлежит только наблюдателям, поэтому во избежание ненужных конфликтов необходимо дополнительно довести эту информацию до участников избирательного процесса.

В ходе своего выступления Дмитрий Шахов обратил внимание руководителей избирательных комиссий на необходимость точного следования предписаниям закона о равенстве прав кандидатов и при организации досрочного голосования, которое стартовало в Псковской области с 30 августа. 

При этом он поддержал инициативу председателя Областной избирательной комиссии Николая Цветкова и руководителей территориальных комиссий об упрощении процедуры доступа и контроля за выборами назначенных в установленном порядке наблюдателей, которые смогут контролировать проведение выборов как при досрочном, так и основном  голосовании.

Особое внимание уполномоченный по правам человека просил уделить организации содействия лицам с ограниченными возможностями здоровья в реализации их права на доступность помещений для голосования или голосования вне избирательных участков – на дому, а также находящихся в труднодоступных районах в связи с природными катаклизмами, обрушившимися на Псковскую область. Содействие в этих вопросах взято на особый контроль федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, проинформировал Дмитрий Шахов.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности Брать или не брать? Партия «Родина» активно продвигает в народные массы свои идеи и программу Империя Псковский омбудсмен обеспокоен обилием незаконной агитации в Пскове Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути Кандидат в гордуму Пскова опроверг готовность выдать кредит избирателям под 0,001% в час На выборах 10 сентября в Псковской области впервые применят QR-коды Кандидат в гордуму Пскова от «ЕР» Иван Мешков обратился в полицию с заявлением по факту распространения лживых листовок Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 2
Брать или не брать?
31 августа 2017
Брать или не брать? 7
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути
30 августа 2017
Дмитрий Шахов о подкупе избирателей: Недопустимо вводить граждан в заблуждение договорами, правильными по форме но притворными по сути 12
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова
30 августа 2017
Еще 5 сотрудников «Империала» снялись с выборов в гордуму Пскова 1
На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму
30 августа 2017
На «горячую линию» поступило ещё 10 сообщений о попытках подкупа граждан в преддверии выборов в Псковскую гордуму
Завкафедры Псковского филиала Академии ФСИН об «агитаторах» «СР»: В этой технологии усматриваются признаки подкупа
29 августа 2017
Завкафедры Псковского филиала Академии ФСИН об «агитаторах» «СР»: В этой технологии усматриваются признаки подкупа 7
В рамках проверки информации о подкупе избирателей следователи изучат диктофонную запись со встречи с «агитаторами»
29 августа 2017
В рамках проверки информации о подкупе избирателей следователи изучат диктофонную запись со встречи с «агитаторами» 3
Безобразием назвал подкуп избирателей Анатолий Копосов
28 августа 2017
Безобразием назвал подкуп избирателей Анатолий Копосов 5

Идет загрузка...