«Упрдор «Северо-Запад» передал сведения об ущербе трассе Р-23 от передвижения военной техники в Росавтодор

13:10, 31 августа 2017, ПАИ

Псковский филиал ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» передал в головную организацию — Росавтодор — сведения об ущербе покрытию трассы Р-23 (бывшая М-20) Петербург—Псков—Невель от движения колонны 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигон «Струги Красные» в ходе объявленной несколько дней назад учебной тревоги.

Напомним, 29 августа, на совещании областной комиссии по безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Александр Кузнецова начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений псковского филиала ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Симеон Гуцу озвучил предварительные данные о масштабах ущерба федеральной трассе от движения военной техники в размере 31 млн 750 тысяч рублей.

Сегодня, 31 августа, в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации г-н Гуцу сообщил, что на прошедшем совещании озвучивал предварительные данные ущерба, предоставленные управлению эксплуатирующей поврежденный участок трассы организацией. При этом он сообщил, что на сегодняшний день эти данные были уточнены, но отказался назвать новую сумму ущерба дороге, заявив, что это «внутреннее дело» организации и она не намерена оглашать новые сведения в СМИ.

При этом он заметил, что материалы были переданы в Росавтодор для принятия решения, и предположил, что, скорее всего, головная организация напрямую направит претензию в Минобороны.

Также Симеон Гуцу подтвердил, что у экслуатирующей организации есть доказательства, что гусеничная техника дивизии двигалась самоходом, а не перевозилась на специальных грузовиках.