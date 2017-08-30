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Спорт

Псковская команда лучников заняла второе место на Чемпионате России

Псковская мужская команда заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из блочного лука в рамках Чемпионата России, который прошел в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Всего с состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов России, в том числе честь Псковской области защищали 17 лучников. В итоге Александра Савенкова получила золотую медаль, а Роман Кузнецов, Сергей Кузнецов, Иван Виноградов были названы серебряными призерами.

Отметим, что к чемпионату лучников подготовили тренеры Виталий Андреев, Дмитрий Фазанов.
 

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