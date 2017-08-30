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Спорт

Псковские гребцы заняли призовые места на Первенстве России

Псковские спортсмены заняли призовые места на Первенстве России по гребному спорту до 19 лет, которое проходило с 28 по 30 августа в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. Александр Матвеев занял 1-е место среди одиночек, ИльяКазмерковски, Илья Захаров, Евгений Спицын и Кирилл Пузыня – 2-е место среди четверок с рулевым.

Кроме того, Евгений Стрельцов и Даниил Ефимов оказались девятыми парных двоек, а Евгений Стрельцов, Илья Ковтун, Даниил Ефимов и Александр Матвеев заняли 4-е место среди парных четверок.

Тренерами спортсменов являются Алексей Простак и Юлия Иванова.

Всего в соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 19 регионов страны.

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