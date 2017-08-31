«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре

13:25, 31 августа 2017, ПАИ

Великолукский драматический театр готовится к открытию 98–го театрального сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, сейчас началась работа над постановкой спектакля «Станционный смотритель» по повести А. С. Пушкина.

Режиссер-постановщик спекталя - Юрий Печенежский (Москва), художник - Ольга Богатищева (Москва). По словам режиссера, постановка будет ярким подарком для великолукских зрителей.

Напомним, 26 августа в рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие Великолукского драматического театра после реконструкции.