0
12:52
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
12:16
Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове
12:05
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
11:55
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
10:41
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам
10:38
Клумбная работа
10:27
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках
Еще новости
Общество

1 сентября в «Михайловском» проведут «День знаний с А.С. Пушкиным»

Просветительную программу «День знаний с А.С. Пушкиным» подготовили для школьников Пушкиногорского района к началу нового учебного года в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, 1 сентября учащиеся старших классов посетят со специальными экскурсиями Михайловское и Петровское, а первоклассники побывают в Святогорском монастыре.

Ученикам 6-9 классов заповедник предлагает кинопрограмму, в которую включили первую часть фильма об истории «Пушкинского уголка» и лирическую зарисовку «Пушкинский Заповедник из поднебесья». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 2
Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове
31 августа 2017
Важно донести до людей содержание праздника Курбан-байрам, уверен представитель чеченского землячества в Пскове 1
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
31 августа 2017
В Псковскую область поступили 9 новых школьных автобусов
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
31 августа 2017
В церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово идет реставрация фресок
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам
31 августа 2017
Представитель дагестанской диаспоры рассказал, как в Пскове отметят Курбан-байрам 5
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках
31 августа 2017
Псковичка примет участие в финале конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках 1
Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
31 августа 2017
Кадровой проблеме в региональной медицине будет посвящен ПАИ-live в 15:00
В 2018 году в Борисовичах построят детсад на 240 мест
31 августа 2017
В 2018 году в Борисовичах построят детсад на 240 мест 1

Идет загрузка...