1 сентября в «Михайловском» проведут «День знаний с А.С. Пушкиным»
Просветительную программу «День знаний с А.С. Пушкиным» подготовили для школьников Пушкиногорского района к началу нового учебного года в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».
Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, 1 сентября учащиеся старших классов посетят со специальными экскурсиями Михайловское и Петровское, а первоклассники побывают в Святогорском монастыре.
Ученикам 6-9 классов заповедник предлагает кинопрограмму, в которую включили первую часть фильма об истории «Пушкинского уголка» и лирическую зарисовку «Пушкинский Заповедник из поднебесья».