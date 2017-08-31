«Контраст» объединит фотолюбителей Пскова

15:36, 31 августа 2017, ПАИ

30 августа в учебном классе СОП Псковский облсовпроф состоялось первое лекционное занятие в рамках социального проекта «Взгляд поколений», которое собрало 27 фотолюбителей от 17 до 80 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили руководитель проекта Элина Калинина.

Теоретический курс начался с самых азов – истории возникновения фотографии и личностей, которые внесли большой вклад в развитие фотоискусства. Кроме того, лектор фотоклуба Николай Владимиров, преподаватель фотографии и кино Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, успел познакомиться с некоторыми фотоработами участников клуба.

«В конце каждого занятия мы будем проводить оценку фотомастерства у нескольких слушателей курсов. Коллегиально разбирая фотографии, наши фотолюбители, таким образом, будут учиться на чужих ошибках», – отметил он.

Весь сентябрь разновозрастный актив будет постигать теорию фотографии, готовясь к практическим занятиям, ведь идеей проекта является создание фотоклуба «Контраст», который вовлечет людей старшего поколения и молодежь в современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества. Особенность клуба — участие в некоторых мероприятиях всех желающих из числа целевой аудитории, а также необязательное наличие дорогой профессиональной фототехники.

«Сегодняшнее занятие было очень интересным. Лично мне понравилось всё. Очень познавательно рассказывал наш учитель Николай Михайлович. Вообще всё занятие проходило как домашняя беседа. Как мне кажется, каждый участник ушёл в приподнятом настроении. Николай Михайлович дал надежду, что у нас всё получится. Огромное спасибо организаторам этого проекта», – участница проекта, член Псковского отделения Союза пенсионеров Валентина Чеботарёва.

В завершение лекции ученики могли подкрепиться на кофе-брейке, а также ознакомиться с выставочными фотографиями разных авторов города Пскова. Следующая встреча запланирована на 9 сентября, она будет посвящена устройству фотоаппарата и его аксессуарам.

Э. Калинина отметила, что совместный проект общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф «Взгляд поколений» стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.