Ирина Потапова о победителях грантового конкурса для псковских НКО: Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги»

13:42, 31 августа 2017, ПАИ

«Все члены экспертного совета отметили существенный качественный рост представленных работ. Авторы обосновывают каждый шаг в рамках реализации своих проектов», - отметила главный редактор «Комсомольской правды – Псков», член конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов Ирина Потапова в комментарии Псковскому агентству информации.

«Это не заявки в стиле «я хочу потратить деньги». Это действительно интересные программы развития, которые можно продолжать из года в год, и они будут интересны жителям не только одного небольшого поселка, но и всего региона. И очень жаль, что не всем соискателям можно предоставить финансирование для реализации таких проектов», - подчеркнула она.

Напомним, 30 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Общий объем распределяемых средств составил 5 млн рублей из бюджета области. По решению конкурсной комиссии победителями признаны 17 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Всего в этом году на конкурс было подано 62 заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций, 16 из них приняли участие в конкурсе впервые.