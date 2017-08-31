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1 сентября «Псков-747» и «Луки-Энергия» проведут домашние матчи

В пятницу, 1 сентября, футбольные клубы «Псков-747» и «Луки-Энергия» проведут очередные домашние матчи в рамках 7-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

«Псков-747» в 18:30 встретится на стадионе «747» в Пскове с дебютантом ПФЛ — столичным «Велесом». В составе гостей есть экс-футболист псковской команды, защитник Игорь Драгунов. В прошедшем туре оба соперника свои матчи проиграли с одинаковым счётом 0:2. Футболисты столичного «Велеса» в домашнем матче уступили лидеру турнирной таблицы ФК «Чертаново», а псковичи в гостях оказались слабее фарм-клуба московского «Локомотива» — «Казанки».

Псковское агентство информации по традиции будет вести прямую трансляцию встречи.

Великолукская команда начнёт матч против «Коломны» в 17:00. 

Отметим, на сегодняшний день великолучане занимают 4-ю строчку турнирной таблицы с 11 очками (3 победы, 2 ничьих, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 5-2 (+3)). Псковичи занимают 12 строчку таблицы с 4 очками (1 победа, 1 ничья, 4 поражения, разница 2-10 (-8)). «Велес» располагается на 5 строчке турнирной таблицы с 10 очками (3, 1, 2, разница 12-6 (+6)), а «Коломна» — на последней 14-й строчке с 1 очком (0, 1, 5, разница 3-17 (-14))

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