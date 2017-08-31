Новый корпус станции по борьбе с болезнями животных открыли в Пскове

14:04, 31 августа 2017, ПАИ

31 августа, в День ветеринарного работника, в Пскове состоялось торжественное открытие нового лечебного корпуса городской станции по борьбе с болезнями животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На церемонии присутствовали представители областной и городской власти. Начальник учреждения Константин Смирнов провел экскурсию по учреждению. «Большая площадь корпуса позволила создать помещение для диагностической лаборатории, операционной, стационара для больных животных, собственной котельной и самое главное у нас появилось новое современное оборудование, позволяющее комплексно подходить к диагностике здоровья животных и оказывать своевременную квалифицированную помощь. Мы сделали отдельные входы, которые позволяют изолировать здоровых животных, приехавших на вакцинацию, от их заболевших собратьев. Также на территории лечебного корпуса скоро начнет работу аптека», - рассказал он.

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников поприветствовал сотрудников центра и гостей: «Вы работаете в тесной связи с сельским хозяйством и являетесь важным звеном. Сама структура ветеринарии в области и Пскове серьезная, крепкая, разветвленная, в ней работает более 400 квалифицированных специалистов».

«Сегодня у коллектива двойной праздник - после капитального перепрофилирования открылся новый лечебный корпус. Ветеринария является важнейшей составляющей успешного развития агропромышленного комплекса и экономики, в целом. Своим каждодневным трудом работники ветеринарной службы обеспечивают охрану животных и стоят на страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней», - отметил глава города Иван Цецерский и поздравил сотрудников центра с открытием нового корпуса и профессиональным праздником.

«Чтобы наши питомцы долго нас радовали, им нужна не только забота, но зачастую и квалифицированная медицинская помощь с полным набором услуг по диагностике и лечению. В нашей профессии случайных людей не бывает, а пример этому служит династия ветеринарных врачей», - добавила начальник управления ветеринарии Вера Баданина.

Также сотрудников ородской станции по борьбе с болезнями животных поздравили коллеги из других городов.