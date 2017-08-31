В Псковской области 14% абонентов Tele2 используют смартфоны с поддержкой LTE

14:09, 31 августа 2017, ПАИ

В Псковской области с начала года доля устройств с поддержкой 4G увеличилась на 3 п. п и достигла 14%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании Tele2.

Сеть LTE запущена в регионе 29 августа в частотном диапазоне 1800 МГц, который является приоритетным для запуска сетей LTE во всем мире. Большинство ведущих производителей смартфонов выпускают устройства с поддержкой LTE-1800.

Значительная часть абонентов Tele2 по всей России выбирает устройства (смартфоны, планшеты, модемы и др.) в ценовой категории до 10 тысяч рублей – по итогам июля на их долю пришлось 34% устройств. Москвичи стали чаще приобретать аппараты, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей. В июле доля таких устройств составила 8%, увеличившись по сравнению с декабрем 2016 года на 3 п. п.

Наибольшей популярностью у абонентов Tele2 продолжают пользоваться смартфоны – их проникновение достигло показателя в 55%. В Псковской области доля смартфонов увеличилась за семь месяцев на 5 п. п и достигла 52%.

По итогам первых 7 месяцев самыми популярными стали смартфоны с диагональю экрана до 5,5 дюйма (29%). Второе место занимают аппараты с диагональю от 4 до 4,4 дюйма – их доля уменьшилась на 3 п. п. до 28% от всех смартфонов в сети Tele2. Наиболее популярна в сети Tele2 в Псковской области модель компании Apple – iPhone 5S. Второе и третье места – за Samsung Galaxy Star Plus и Samsung Galaxy J1 Mini.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – по итогам июля ее доля осталась на уровне 84%. Второе место занимает iOS (10%), показавшая наибольший прирост среди всех операционных систем, – 2 п. п. Третье место осталось у ОС Windows Phone, которая заняла 3%. В Псковской области также лидируют устройства на базе Android.

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 75%. В Псковской области их доля – 57%.