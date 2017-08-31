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Общество

УГХ: Псков справился с проблемами, возникшими во время ливня

Сильный ливень, который обрушился на Псков 24 августа, и устранение его последствий обсудили сегодня представители управляющих организаций и специалисты-коммунальщики в Управлении городского хозяйства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В целом город справился с теми проблемами, которые возникли во время ливня. Подтопления городских территорий и магистралей произошли в тех местах, где это было ожидаемо. Именно поэтому удалось их быстро ликвидировать, несмотря на серьезные объемы воды, обрушившиеся на Псков в тот день», - отметил начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Антон Ляугминас.

Представители каждой из управляющих компаний отчитались о том, что было сделано на подотчётных им территориях во время и после ливня. Специалисты констатировали, что масштабы повреждений крыш и затопления дворовых территорий, городских магистралей, а также частных домовладений, находящихся в черте Пскова, оказались значительно меньше, чем в области.

В адрес Главного управления МЧС России по Псковской области направлены списки адресов и контактная информация 22 частных домовладений, пострадавших от опасного погодного явления. Это данные от тех жителей частного сектора, которые сами обратились в администрацию муниципалитета с заявлением о подтоплении. Информация ещё по трем адресам будет направлена в ближайшее время в региональное Управление МЧС.

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