Зинаида Иванова о грантовом конкурсе: Большинство проектов отличает наличие конкретного дела

14:35, 31 августа 2017, ПАИ

«Преимущественное большинство проектов отличает наличие конкретного дела, которому каждый из них посвящен — или это инфраструктурная серьёзная история, улучшающая качество жизни значительного числа благополучателей, или существенный вклад в нравственное, патриотическое воспитание молодежи...», - сказала член конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова в комментарии Псковскому агентству информации.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что из года в год явно прослеживаются позитивные тенденции по развитию этого грантового конкурса, растет мастерство проектировщиков. «Обращает на себя внимание то, как четко прописаны цели и задачи проекта, как в каждом проекте есть реальное зерно, предмет», - подчеркнула она.

Зинаида Иванова рассказала, что большое количество проектов ориентировано на создание беспрепятственной среды для инвалидов, на работу с маломобильными группами населения. Также значительная часть проектов направлена на социализацию подрастающего поколения, патриотическое воспитание молодежи. «В этом ряду несколько очень интересных проектов по формированию Юнармии и в Великих Луках, и в Пскове, и в районах», - заметила она.

Кроме того, член комиссии отметила проекты, направленные на решение вопросов социальной защиты и обеспечения старшего поколения, вопросов гуманитарного свойства — использования огромного потенциала социально зрелых людей.

Отдельного внимания, по словам Зинаиды Ивановой, заслуживают проекты муниципального уровня, поступившие из Дновского, Новоржевского, Невельского, Красногородского районов. «Очень интересные проекты, - оценила она. - Может быть, конечно, им сложно соревноваться с мощными проектами Детского Фонда и Красного Креста, но важен сам факт, что количество муниципальных проектов увеличивается, и шансы на получение государственного субсидии на их реализацию тоже есть».

Зинаида Иванова также предложила проинформировать общественность, различные управления, учреждения о серьезных гражданских инициативах, которые получили высокие оценки экспертов, но ввиду конкурсной ситуации не стали победителями. По ее мнению, стоит оказать содействие в поиске иных источников финансирования для реализации этих проектов.

Напомним, 30 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Общий объем распределяемых средств составил 5 млн рублей из бюджета области. По решению конкурсной комиссии победителями признаны 17 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Всего в этом году на конкурс было подано 62 заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций, 16 из них приняли участие в конкурсе впервые.