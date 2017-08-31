На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа

14:32, 31 августа 2017, ПАИ

Операторы «горячей линии» связи с избирателями отмечают, что от жителей Пскова продолжают поступать обращения по попыткам подкупа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В частности, такие обращения поступили от жителей домов по ул. Коммунальная 58 и ул. Западная 2а. И в том и в другом случае граждане обнаружили в своих почтовых ящиках так называемые «договоры» от имени кандидата Александра Ласко.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что на территории одномандатного округа № 11 по выборам в Псковскую городскую Думу распространяются бланки «Договора возмездного оказания услуг» от имени кандидата-самовыдвиженца Александра Лоско. Сам кандидат заявил, что считает это черной политтехнологией и уже обратился с соответствующим заявлением в полицию Пскова.

Так же на «горячую линию» поступили обращения от жителей улиц Советская и Л. Толстого с жалобами на то, что агитационные материалы наклеивают на фасады домов, чем их портят.

Напомним, с 10 августа в Псковской области работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Она организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации», Молодежным парламентом Псковской области. Общественная линия будет работать при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссий Псковской области.

Организаторы «горячей линии» напоминают, что позвонить на телефон 8-900-995-64-01 можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования 10 сентября операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.