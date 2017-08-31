Новые автомобили и катера переданы в региональные подразделения УМВД

14:33, 31 августа 2017, ПАИ

31 августа в Пскове состоялась передача служебных автомобилей полицейским подразделениям региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По линии МВД России в распоряжение УМВД России по Псковской области поступило 16 единиц специальной техники, в том числе четыре катера. В Иркутском переулке областного центра перед административным зданием управления состоялась церемония торжественного вручения транспортных средств представителям подразделений УМВД и территориальных отделов МВД России на районном уровне.

С приветственным словом к сотрудникам обратился начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов. Он подчеркнул, что данное мероприятие приурочено к знаменательной дате – 73-ей годовщине образования УМВД России по Псковской области. По его словам, техника должна сослужить хорошую службу в повседневной деятельности псковских полицейских по обеспечению правопорядка в области и защите граждан от преступных посягательств.