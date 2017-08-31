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Общество

Новые автомобили и катера переданы в региональные подразделения УМВД

31 августа в Пскове состоялась передача служебных автомобилей полицейским подразделениям региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По линии МВД России в  распоряжение УМВД России по Псковской области поступило 16 единиц специальной техники, в том числе четыре катера. В Иркутском переулке  областного центра  перед административным зданием управления состоялась церемония торжественного вручения транспортных средств представителям подразделений УМВД и  территориальных  отделов  МВД  России на районном уровне.

С приветственным словом  к сотрудникам обратился  начальник Управления по работе с личным составом  УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Шеховцов. Он подчеркнул, что данное мероприятие приурочено к знаменательной дате – 73-ей годовщине образования УМВД России по Псковской области. По его словам, техника  должна сослужить  хорошую службу  в повседневной деятельности  псковских полицейских по обеспечению правопорядка в области и защите граждан от преступных посягательств.

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