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Общество

В День знаний в Псковской области ожидается до 23 градусов тепла

1 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +9…+14 градусов, днем: +18…+23.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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