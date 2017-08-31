На «горячую линию» связи с избирателями поступило 88 жалоб от жителей Псковской области

14:45, 31 августа 2017, ПАИ

На «горячую линию» связи с избирателями от жителей Псковской области поступило 88 обращений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Как отметили в избиркоме, с начала этой недели изменился характер обращений - так больше стало поступать вопросов избирателей по процедуре досрочного голосования, по работе избирательных комиссий, активно граждане интересуются кандидатами: их биографиями, доходами, образованием и т. д.

Напомним, с 10 августа в Псковской области работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Она организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации», Молодежным парламентом Псковской области. Общественная линия будет работать при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссий Псковской области.

Организаторы «горячей линии» напоминают, что позвонить на телефон 8-900-995-64-01 можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования 10 сентября операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.