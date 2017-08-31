Псковские пенсионеры будут соревноваться в шахматах, плавании и стрельбе

14:55, 31 августа 2017, ПАИ

С 1 по 3 сентября в Пскове пройдет IV Спартакиада пенсионеров Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, ожидается около 100 участников из муниципалитетов Псковской области. Соревнования пройдут по таким видам спорта, как настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика, плавание, шахматы.

Соревнования по плаванию будут проходить в комплексе «Универсант», по легкой атлетике - на стадионе «Машиностроитель», по настольному теннису - в кооперативном техникуме, по шахматам - в городском шахматном клубе, по стрельбе - в тире РОСТО.

После проведения спортивного мероприятия будет скомплектована сборная команда Псковской области для участия в финале Спартакиады пенсионеров России, которая пройдет в Пензе с 29 сентября по 1 октября 2017 года.