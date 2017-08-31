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Общество

23 сентября в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский»

23 сентября в Пскове пройдёт исторический праздник «Воевода Шуйский». Он приурочен к 436-й годовщине обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском Молодёжном центре.

Гостей праздника ожидает пять площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытный двор. Начало в 12:00.

В районе Покровской башни (у отеля «Покровский») будет разбит лагерь реконструкторов из семи шатров и 40 бойцов. Представители клубов исторической реконструкции, как «Плесков-град», «Бор Хейм», «Орден», «Псковская вольница» и «Чертог Раса» обучат гостей праздника основам ремесел чеканки монет, резьбы по дереву, прядению нити, а также покажут и расскажут, как проходили допросы в пыточной избе.

С 13:00 до 17:00 у Петровского бастиона будет организовано бесплатное ристалище для детей и взрослых, победителей ждут подарочные сертификаты от отеля, а за 2 и 3 место – подарки от мастерской авторской керамики.

Кроме того, в рамках празднования состоится дефиле исторического костюма, для горожан проведут показательные бои с пояснениями. Специальным гостем праздника станет рок фолк-группа «Вольный ветер».

В преддверии праздника, 22 сентября, Молодежный центр приглашает на бесплатные экскурсии с посещением Покровской башни и подземных ходов. Запись по телефону 56-37-07.

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