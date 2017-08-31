Партия «Родина» идет в отдаленные микрорайоны Завокзалья

15:16, 31 августа 2017, ПАИ

Партия «Родина» присоединилась к проведению детского праздника «Здравствуй школа», который с большим удовольствием был воспринят жителями микрорайона «Лепеши». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, праздничное мероприятие организовано во дворах домов № 7 по ул. Шелгунова и № 13 по ул. 1-я Поселочная.

«Прямое общение с детьми и родителями убедило нас в необходимости в дальнейшем проводить подобные мероприятия», - заявила кандидат в депутаты по данной территории доктор Зоя Шапошникова. Поддержал коллегу и профсоюзный лидер Игорь Евгеньевич Иванов, «Профсоюзы всегда были сторонниками активного детского отдыха», - подчеркнул он.

Лидер регионального отделения партии Константин Вилков в свою очередь отметил, что районы Завокзалья очень близки ему и Зои Шапошниково: «Мы сами родом отсюда».

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.