Псковские силовики провели соревнования по спортивному ориентированию

15:22, 31 августа 2017, ПАИ

30 августа 2017 года в рамках ежегодной спартакиады на первенство спортивного общества «Динамо» состоялись финальные соревнования по спортивному ориентированию среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области.

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Первое место в финальных соревнованиях заняла команда в/ч 49912. Второе место заняла команда Погрануправления ФСБ России по Псковской области; третье – УФСБ России по Псковской области.

Остальные места распределись следующим образом: 4-е место – ГУ МЧС России по Псковской области; 5-е место – УФСИН России по Псковской области; 6-е место – Псковский линейный отдел МВД на транспорте.