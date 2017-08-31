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Общество

Прием студентов на специальность «Лечебное дело» начнется в ПсковГУ в 2018 году

Прием студентов на специальность «Лечебное дело» начнется в ПсковГУ в 2018 году, заявила в эфире проекта ПАИ-live проректор Псковского государственного университета Наталья Иванова. Она напомнила, что лицензия на обучение по новой специальности была получена совсем недавно, однако этому предшествовала работа по созданию в вузе материально-технической базы и необходимого кадрового состава.

По ее словам, фактически при действующем преподавательском составе «при некотором усилении» можно было бы открыть медицинский факультет, объединяющий три программы, - «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» и «Лечебное дело», - можно было бы открыть и в эту приемную кампанию.

По словам Натальи Ивановой, на медицинскую биохимию в этом году был очень активный набор.  Из 10 бюджетных мест 5 получили «целевики» областного Госкомитета по здравоохранению, еще 5 человек приняты на свободном конкурсе. «Сформировалась очень хорошая группа», - заверила проректор. Учиться по этой специальности нужно 2 года. Стеденты изучают такие дисциплины, как клиническая лабораторная диагностика, судебно-медицинская экспертиза, криминалистика, генетика, иммунология и так далее.

На специальность «Медицинская кибернетика» ведется только коммерческий прием, там тоже сформирована группа из 10 человек, в небольшом количестве будут и иностранные студенты. «Программы трудные, фундаментальная медицина», - рассказала Наталья Иванова.

 «Имея такую специальность, можно достичь определенных высот и в практическом здравоохранении, и в исследовательских областях», - добавила она.

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