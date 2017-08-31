Виртуальный анатомический стол поможет в учёбе псковским студентам-медикам

15:42, 31 августа 2017, ПАИ

Виртуальный анатомический стол поможет в учёбе псковским студентам-медикам, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ, проректор по воспитательной и социальной работе Наталья Иванова в эфире проекта ПАИ-live.

Такой стол используют все американские вузы и часть российских. «Надо, чтобы студентам было интересно здесь учиться», - подчеркнула Наталья Васильева. Также у студентов специальности «Лечебное дело» будет возможность оттачивать навыки на симуляционном оборудовании.

Она также рассказала, что к преподаванию планируют привлекать не только теоретиков, но и практикующих врачей. В частности, специалистов из Пскова, Луганска, Минска, Витебска, Великого Новгорода.

«Я вижу для области выход в том, чтобы развивать высшее медицинскеое образование», - подытожила она.