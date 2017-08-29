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Безработный похитил бутылку водки из магазина в Великих Луках

В Великих Луках полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 28 августа из торгового зала магазина по проспекту Ленина  неизвестный мужчина открыто похитил бутылку водки, после чего  скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в квартире на проспекте Гагарина был задержан подозреваемый – 35-летний безработный горожанин.

В настоящее время выясняется возможная его причастность и к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.
 

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