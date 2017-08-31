В 2018 году в ПсковГУ ожидают высокий конкурс на медицинские специальности

15:49, 31 августа 2017, ПАИ

В 2018 году в ПсковГУ ожидают высокий конкурс на медицинские специальности, - «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика» и «Лечебное дело». Об этом сегодня, 31 августа, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказала проректор ПсковГУ Наталья Иванова.

«Во время профориентационной кампании этого года разъяснять, доводить информацию. Мы заинтересованы, чтобы из районов поступали, а не только из города», - пояснила она.

Проректор также рассказала, что выпускники медицинских специальностей, поступившие по целевому набору, согласно условиям контракта должны будут отработать в регионе не менее трех лет. Он высказала мнение, что чаще всего «студенты находят свою нишу в том городе, в котором учились».