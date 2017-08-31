Актёры из псковской труппы проведут уроки литературы в честь дня рождения Довлатова

15:49, 31 августа 2017, ПАИ

4 сентября актеры труппы Псковского театра драмы на уроках литературы в лицее №15 прочитают рассказы Сергея Довлатова и проведут мастер-класс по речи. Занятия подготовлены для учеников 10-х и 11-х классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Уроки литературы в лицее в этот день будут посвящены дню рождения писателя. 3 сентября 2017 года Довлатову исполнилось бы 76 лет.

Отметим, что с 2015 года в Псковской области Театрально-концертная дирекция проводит фестиваль «Заповедник», посвященный Сергею Довлатову. В этом году он будет проходить с 15 по 17 сентября на улицах города Пскова, в Псковском театре драмы, БКЗ филармонии, в Заповеднике в Пушкинских Горах, и конечно, в доме-музее писателя в Березино. В афише форума будут представлены выставки, лекции, спектакли, кинопоказы и творческие встречи с деятелями культуры.

Подробнее о фестивале «Заповедник» можно узнать на сайте.