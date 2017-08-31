Все школы Псковской области прошли проверки противопожарного состояния

16:20, 31 августа 2017, ПАИ

Все школы Псковской области прошли проверки противопожарного состояния и готовы к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

1 сентября, в День знаний, на территории области пройдут торжественные линейки, всего насчитывается 267 мест проведения праздничных мероприятий. На объектах образования будут нести дежурства сотрудники МЧС.

Также в ведомстве отметили, что до 15 сентября в регионе продлится месячник безопасности в образовательных учреждения, в рамках которых государственные инспекторысовместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы организуют практические занятия (тренировки) по эвакуации людей в случае возникновения пожара. В ходе тренировок специалисты проверят правильность и последовательность действий обслуживающего персонала учреждения при возгорании.